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Новая Зеландия продолжила развертывание военного контингента на Соломоновых островах

25 мая, 2022 среда
08:33
Мир

Власти Новой Зеландии заявили о продолжении развертывания Сил обороны на Соломоновых островах по меньшей мере до мая следующего года на фоне опасений западных союзников по поводу растущего присутствия Китая в южной части Тихого океана

Об этом сообщает Reuters .

"Наше партнерство способствует миру не только посредством сотрудничества в области безопасности, но и путем решения экономических проблем, изменения климата и ряда других потребностей в области развития, с которыми мы сталкиваемся как Регион", - заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.

Страна перебросила войска на Соломоновы острова по просьбе правительства страны в конце 2021 года после того, как в столице Хониаре вспыхнули беспорядки. Военные входят в состав Международных сил содействия Соломоновым островам, в состав которых также входят войска из Фиджи, Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.

Отмечается, что Китай подписал с Соломоновыми островами пакт, предусматривающий создание военной базы на одном из островов. В Пекине уверены, что пакт поможет Соломоновым островам поддерживать общественный порядок и справляться со стихийными бедствиями.

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Китай
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