Новая Зеландия продолжила развертывание военного контингента на Соломоновых островах
Власти Новой Зеландии заявили о продолжении развертывания Сил обороны на Соломоновых островах по меньшей мере до мая следующего года на фоне опасений западных союзников по поводу растущего присутствия Китая в южной части Тихого океана
Об этом сообщает Reuters .
"Наше партнерство способствует миру не только посредством сотрудничества в области безопасности, но и путем решения экономических проблем, изменения климата и ряда других потребностей в области развития, с которыми мы сталкиваемся как Регион", - заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.
Страна перебросила войска на Соломоновы острова по просьбе правительства страны в конце 2021 года после того, как в столице Хониаре вспыхнули беспорядки. Военные входят в состав Международных сил содействия Соломоновым островам, в состав которых также входят войска из Фиджи, Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.
Отмечается, что Китай подписал с Соломоновыми островами пакт, предусматривающий создание военной базы на одном из островов. В Пекине уверены, что пакт поможет Соломоновым островам поддерживать общественный порядок и справляться со стихийными бедствиями.
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