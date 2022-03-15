Новая Зеландия примет 4 тысячи украинских беженцев

Об этом сообщает официальный сайт правительства Новой Зеландии.

Программа позволит родившимся в Украине гражданам Новой Зеландии и жителям страны привозить членов своей украинской семьи, чьи жизни находятся в опасности из-за военной агрессии России и войны.

"Это самая специальная категория виз, которую мы установили за последние десятилетия для поддержки международных гуманитарных усилий, и наряду с дополнительным финансированием гуманитарной деятельности в размере 4 миллионов долларов, о которой также было объявлено, это дополняет ряд мер, которые мы уже приняли для реагирования на ухудшение ситуации в Украине", – заявил министр иммиграции Крис Фаафой.

Специальная политика по Украине на 2022 год будет действовать в течение года и позволит примерно 1600 родившимся в Украине гражданам и жителям Новой Зеландии предоставить финансовую поддержку членам семьи и ближайшим родственникам, чтобы они смогли приехать в Новую Зеландию для своей безопасности, получив двухлетнюю визу. Украинские беженцы будут иметь право на работу или право на обучение в стране, если им 18 лет или меньше.

Напомним, Новая Зеландия ввела санкции против России впервые без решения Совета Безопасности ООН.

Ранее также сообщали, что Берлин призвал украинских беженцев не принимать предложения денег или проживания на главном вокзале из-за опасений, что их могут заманить в принудительную проституцию или другую форму торговли людьми.