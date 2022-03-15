Новая Зеландия примет 4 тысячи украинских беженцев
В Новой Зеландии приняли программу "Специальная политика по Украине на 2022 год", позволяющую принять в стране около 4 тысяч членов семей украинских беженцев
Об этом сообщает официальный сайт правительства Новой Зеландии.
Программа позволит родившимся в Украине гражданам Новой Зеландии и жителям страны привозить членов своей украинской семьи, чьи жизни находятся в опасности из-за военной агрессии России и войны.
"Это самая специальная категория виз, которую мы установили за последние десятилетия для поддержки международных гуманитарных усилий, и наряду с дополнительным финансированием гуманитарной деятельности в размере 4 миллионов долларов, о которой также было объявлено, это дополняет ряд мер, которые мы уже приняли для реагирования на ухудшение ситуации в Украине", – заявил министр иммиграции Крис Фаафой.
Специальная политика по Украине на 2022 год будет действовать в течение года и позволит примерно 1600 родившимся в Украине гражданам и жителям Новой Зеландии предоставить финансовую поддержку членам семьи и ближайшим родственникам, чтобы они смогли приехать в Новую Зеландию для своей безопасности, получив двухлетнюю визу. Украинские беженцы будут иметь право на работу или право на обучение в стране, если им 18 лет или меньше.
- Напомним, Новая Зеландия ввела санкции против России впервые без решения Совета Безопасности ООН.
- Ранее также сообщали, что Берлин призвал украинских беженцев не принимать предложения денег или проживания на главном вокзале из-за опасений, что их могут заманить в принудительную проституцию или другую форму торговли людьми.
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