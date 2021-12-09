Новая Зеландия полностью запретит продажу сигарет для следующих поколений

Об этом сообщает Reuters.



Жесткие ограничения правительства Новой Зеландии объясняют тем, что другие меры, направленные на прекращение курения, требуют слишком много времени.



Людям младше 14 лет с 2027 года никогда не будет позволено покупать сигареты, если предложение правительства, обнародованное в четверг 9 декабря, будет реализовано.



Также нововведения в тихоокеанской стране будут ограничивать количество розничных продавцов, уполномоченных продавать табак, и потребовать снижения уровня никотина во всех продуктах. Ограничения будут вводить поэтапно с 2024 года.



"Мы хотим убедиться, что молодежь никогда не будет курить, поэтому будем считать правонарушением продажу или поставки табачных изделий следующим поколением", - заявила заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл.



По данным правительства, в настоящее время 11,6% всех новозеландцев старше 15 лет курят, а среди взрослых маори (коренной народ Новой Зеландии) доля курильщиков растет до 29%.



Органы здравоохранения положительно оценили усилия правительства, однако розничные торговцы выразили обеспокоенность по поводу влияния на их бизнес и предупредили о развитии "черного" рынка.



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