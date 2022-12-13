Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на западные медиа.

The Guardian отмечает, что это первая страна, принявшая такой закон. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Минимальный возраст для покупки сигарет будет постоянно повышаться. Так, тем, кто за 50 лет попытается купить сигареты, понадобится удостоверение личности, чтобы подтвердить, что ему не менее 63 лет, отмечает Time.

Наряду с новым запретом вступят в силу другие положения, призванные снизить потребление табака. Так, в табачных изделиях резко снизят количество никотина, а сигареты будут продавать в специализированных магазинах. Общее количество табачных магазинов сократится в десять раз — с 6000 до 600. Новые поправки при этом не ограничат продажу вейпов.

По данным, которые приводит The Guardian, в Новой Зеландии по состоянию на ноябрь 2022 года количество курящих каждый день снизилось до 8% по сравнению с 9,4% в прошлом году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. При этом, как отмечает издание, количество курящих вейпов выросло с 6,2% до 8,3%.

Власти Новой Зеландии стремятся сделать страну "свободной от курения" до 2025 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb