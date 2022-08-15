Новая Зеландия отправляет еще 120 инструкторов обучать украинских военных в Британии

Об этом сообщила пресс-служба правительства Новой Зеландии.

Как сообщается, Новая Зеландия отправляет 120 военнослужащих в Великобританию, чтобы помочь научить украинцев вести боевые действия на передовой.

"Новая Зеландия четко заявила, что мы будем продолжать отвечать на призыв Украины о практической поддержке, когда они защищают свою родину и народ от неоправданного вторжения России", - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Инструкторы из Новой Зеландии научат украинских военных основным навыкам для эффективного ведения боя, в частности обращению с оружием, оказанию первой боевой помощи, оперативному управлению.

"Мы знаем, что сейчас одним из самых высоких приоритетов для Украины является обучение ее солдат, и Новая Зеландия гордится тем, что солидарна с рядом других стран, чтобы ответить на этот призыв", - сказала Ардерн.

Также сообщается, что обучение около 800 украинских военных будет проводиться исключительно в одном из четырех пунктов Великобритании.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил министерство обороны Новой Зеландии за поддержку украинских военных.

"Для настоящих друзей расстояние – не проблема! Новая Зеландия продолжает свое участие в программе подготовки военных под руководством Великобритании. 120 человек личного состава снова поедут в Великобританию работать вместе с коллегами из Канады, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и делиться опытом с украинской армией. Спасибо Минобороны Новой Зеландии", - написал Алексей Резников в твиттере.

30 военнослужащих Сил обороны Новой Зеландии вылетают в Великобританию, где они будут учить военных ВСУ пользоваться легкими полевыми гаубицами L119 калибра 105 мм.

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