Новая Зеландия отменяет все ограничения COVID с 15 августа
Правительство Новой Зеландии объявило, что с 15 августа отменяет все ограничения, связанные с коронавирусом
Об этом сообщает Синьхуа .
Министр здравоохранения Айша Верралл отметила, что, несмотря на прогнозируемые колебания случаев коронавируса от недели до недели, общее количество случаев заражения, уровень сточных вод с вирусом и количество госпитализаций в стране с начала июня имеют тенденцию к снижению.
По ее словам, за последний месяц количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло самого низкого уровня с февраля 2022 года и что по состоянию на данный момент Новая Зеландия, скорее всего, преодолела пик гриппа. Также уровень иммунитета населения страны позволяет стране безопасно отменить требования по COVID-19.
Подход к борьбе с коронавирусом в Новой Зеландии перешел от экстренного реагирования к постоянному долгосрочному лечению, добавила министерша.
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