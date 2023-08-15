Об этом сообщает Синьхуа .

Министр здравоохранения Айша Верралл отметила, что, несмотря на прогнозируемые колебания случаев коронавируса от недели до недели, общее количество случаев заражения, уровень сточных вод с вирусом и количество госпитализаций в стране с начала июня имеют тенденцию к снижению.

По ее словам, за последний месяц количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло самого низкого уровня с февраля 2022 года и что по состоянию на данный момент Новая Зеландия, скорее всего, преодолела пик гриппа. Также уровень иммунитета населения страны позволяет стране безопасно отменить требования по COVID-19.

Подход к борьбе с коронавирусом в Новой Зеландии перешел от экстренного реагирования к постоянному долгосрочному лечению, добавила министерша.