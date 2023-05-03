Новая Зеландия объявила об увеличении финансовой поддержки Украины и расширении санкций для РФ
В Новой Зеландии заявили, что увеличивают финансовую помощь для Украины, выделили 5 миллионов новозеландских долларов ($3,1 млн) и расширили санкции против России
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Криса Гипкинса.
"К сожалению, конфликт, кажется, продлится еще некоторое время. Мы и партнеры-единомышленники не отступим и не позволим России навязать свою силу невиновному народу Украины", – сказал Гипкинс.
Премьер-министр Новой Зеландии рассказал, что 95 военнослужащих, обучающих украинцев вблизи Лондона, будут продолжать миссию до 30 июня 2024 года.
Выделенные правительством средства, в частности, будут поддерживать программы Украинского гуманитарного фонда, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Офис прокурора Международного уголовного суда и Трастового фонда для потерпевших.
Также Новая Зеландия введет дополнительные санкции в отношении 18 юридических и 9 физических лиц, поддерживающих РФ.
Кроме того, двое сотрудников примут участие в западных программах космической подготовки в Польше, но не приедут в Украину.
С марта 2022 года Новая Зеландия направила 440 военнослужащих для поддержки Украины, в том числе почти 300, обучавших украинских солдат в Великобритании.
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