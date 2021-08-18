Новая Зеландия объявила карантин после одного случая COVID-19

Об этом рассказывает "Радио Свобода".

Новая вспышка заболеваемости вызвала Дельта-штамм вируса.

Как сообщило правительство страны 18 августа, количество заражений возросло до семи, ожидается дальнейший рост.

17 августа общенациональный карантин объявили минимум на три дня, а в городах Оклендита Коромандел - на неделю.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила 18 августа, что количество заражений штаммом "Дельта" может вырасти после того, как инфицированные люди побывали в церкви, школе, казино и больнице.



Она подчеркнула, что стратегия страны состоит в ликвидации вируса, а не просто сдерживании.



"Да, "Дельта" представляет большую угрозу, но те же инструменты, которые работали раньше, снова сработают, если мы будем соблюдать правила", - сказала Джасинда Ардерн.

Отметим, более двух месяцев в стране не фиксировали ни одного случая COVID-19: 8 Июня Новая Зеландия объявила о преодолении коронавируса и сняла все карантинные ограничения