Новая Зеландия объявила карантин после одного случая COVID-19
17 августа правительство объявило общенациональный карантин на три дня, 18 августа обнаружили уже 7 случаев болезни
Об этом рассказывает "Радио Свобода".
Новая вспышка заболеваемости вызвала Дельта-штамм вируса.
Как сообщило правительство страны 18 августа, количество заражений возросло до семи, ожидается дальнейший рост.
17 августа общенациональный карантин объявили минимум на три дня, а в городах Оклендита Коромандел - на неделю.
Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила 18 августа, что количество заражений штаммом "Дельта" может вырасти после того, как инфицированные люди побывали в церкви, школе, казино и больнице.
Она подчеркнула, что стратегия страны состоит в ликвидации вируса, а не просто сдерживании.
"Да, "Дельта" представляет большую угрозу, но те же инструменты, которые работали раньше, снова сработают, если мы будем соблюдать правила", - сказала Джасинда Ардерн.
- Отметим, более двух месяцев в стране не фиксировали ни одного случая COVID-19: 8 Июня Новая Зеландия объявила о преодолении коронавируса и сняла все карантинные ограничения
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