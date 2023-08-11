Новая Зеландия обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела
Служба разведки и безопасности Новой Зеландии обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела страны
Об этом сообщает издание АР.
В отчете отмечается, что наиболее заметным примером иностранного вмешательства является постоянная работа с китайскими общинами в Новой Зеландии, проводимая людьми, связанными с разведывательным подразделением Компартии Китая. В докладе указывается, что новозеландская разведслужба знает и озабочена деятельностью китайской разведки в Новой Зеландии, направленной против страны.
Также добавляется, что Иран занимается вмешательством в жизнь общества, наблюдая за иранскими общинами и группами диссидентов в Новой Зеландии.
Кроме того, разведка также связала войну в Украине с рядом проблем, включая усиление геополитической конкуренции, нарушение цепочек поставок и шпионаж за другими странами и распространение дезинформации.
"Международные кампании России по распространению дезинформации не направлены непосредственно на Новую Зеландию, но влияют на взгляды некоторых новозеландцев", – говорится в докладе.
Внутри страны разведка обнаружила, что насильственный экстремизм продолжает представлять угрозу. В отчете отмечается, что в Новой Зеландии, вероятно, были некоторые люди, которые намеревались и могли совершить внутренние террористические атаки, хотя разведслужбе не было известно о каких-либо конкретных планах.
"Мы продолжаем наблюдать провокационную лексику и насильственные оскорбления в Интернете, нацеленные на широкий круг людей из уже маргинализированных сообществ", - отмечается в отчете.
- 11 августа сообщалось, что за сотрудниками посольств четырех стран в Беларуси, в частности, во время войны в Украине, долгое время следила группа хакеров, которая использовала сломанные локальные интернет-сети.
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