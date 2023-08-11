Об этом сообщает издание АР.

В отчете отмечается, что наиболее заметным примером иностранного вмешательства является постоянная работа с китайскими общинами в Новой Зеландии, проводимая людьми, связанными с разведывательным подразделением Компартии Китая. В докладе указывается, что новозеландская разведслужба знает и озабочена деятельностью китайской разведки в Новой Зеландии, направленной против страны.

Также добавляется, что Иран занимается вмешательством в жизнь общества, наблюдая за иранскими общинами и группами диссидентов в Новой Зеландии.

Кроме того, разведка также связала войну в Украине с рядом проблем, включая усиление геополитической конкуренции, нарушение цепочек поставок и шпионаж за другими странами и распространение дезинформации.

"Международные кампании России по распространению дезинформации не направлены непосредственно на Новую Зеландию, но влияют на взгляды некоторых новозеландцев", – говорится в докладе.

Внутри страны разведка обнаружила, что насильственный экстремизм продолжает представлять угрозу. В отчете отмечается, что в Новой Зеландии, вероятно, были некоторые люди, которые намеревались и могли совершить внутренние террористические атаки, хотя разведслужбе не было известно о каких-либо конкретных планах.

"Мы продолжаем наблюдать провокационную лексику и насильственные оскорбления в Интернете, нацеленные на широкий круг людей из уже маргинализированных сообществ", - отмечается в отчете.