Мир встречает Новый 2022 год: фото и видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Ярким салютом поздравили жителей Таиланда. Фейерверк взрывается над крупнейшей рекой страны Чаопхрая.





LIVE: Thailand welcomes in the New Year with fireworks display https://t.co/BUrQoKsFBi — Reuters (@Reuters) December 31, 2021



Как передает Reuters, Северная Корея также встретила Новый год фейерверками.



Это фото из буддийского храма в Камакуре, Япония.







Новая Зеландия отказалась от классического фейерверка и устроила световое шоу в Окленде. Телекоммуникационную башню Скай Тавер и мост в бухте Вайтемата подсветили разными цветами.

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В то же время в Австралии запустили грандиозный фейерверк. Издание Forbes опубликовало видео салюта по празднованию.