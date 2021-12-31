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Мир встречает Новый 2022 год: фото и видео

31 декабря, 2021 пятница
19:29
Мир

Новый год в Австралии и Новой Зеландии наступил с 13:00 до 15:00 по Киеву. Новый год также встретили Япония, Южная и Северная Корея

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярким салютом поздравили жителей Таиланда. Фейерверк взрывается над крупнейшей рекой страны Чаопхрая.

 


Как передает Reuters, Северная Корея также встретила Новый год фейерверками.


Это фото из буддийского храма в Камакуре, Япония.



Новая Зеландия отказалась от классического фейерверка и устроила световое шоу в Окленде. Телекоммуникационную башню Скай Тавер и мост в бухте Вайтемата подсветили разными цветами.


В то же время в Австралии запустили грандиозный фейерверк. Издание Forbes опубликовало видео салюта по празднованию.

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