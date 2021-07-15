Новая волна пандемии коронавируса в Украине может быть раньше осени, - МЗ

Об этом сообщает ЦОС в Facebook.

Как отмечается, новую волну коронавируса прогнозируют из-за распространения штамма коронавируса под названием "Дельта". На сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах и ожидается, что он станет доминантным в мире.

"В Украине уже подтверждены 4 случая инфицирования штаммом "Дельта". 13 июля Институт молекулярной биологии и генетики подтвердил секвенированием еще 2 случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом "Дельта", - говорится в сообщении.

Специалисты Центра общественного здоровья прогнозируют, что в Украине новой волны пандемии стоит ждать уже осенью.

"Но если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше", - говорится в сообщении.

В ЦОС отмечают, что важно вакцинироваться, особенно людям из групп риска - людям старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями, как то онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также родным и людям, проживающим с ними или ухаживают за ними.

Напомним, в течение суток 14 июля было зарегистрировано 623 новых случая COVID-19 (в том числе 37 детей и 12 медработников), 20 человек умерли, 589 пациентов выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb