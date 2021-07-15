Новая волна пандемии коронавируса в Украине может быть раньше осени, - МЗ
В Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что новая волна коронавируса может прийти в Украину раньше осени
Об этом сообщает ЦОС в Facebook.
Как отмечается, новую волну коронавируса прогнозируют из-за распространения штамма коронавируса под названием "Дельта". На сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах и ожидается, что он станет доминантным в мире.
"В Украине уже подтверждены 4 случая инфицирования штаммом "Дельта". 13 июля Институт молекулярной биологии и генетики подтвердил секвенированием еще 2 случая коронавирусной болезни, вызванных штаммом "Дельта", - говорится в сообщении.
Специалисты Центра общественного здоровья прогнозируют, что в Украине новой волны пандемии стоит ждать уже осенью.
"Но если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше", - говорится в сообщении.
В ЦОС отмечают, что важно вакцинироваться, особенно людям из групп риска - людям старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями, как то онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также родным и людям, проживающим с ними или ухаживают за ними.
- Напомним, в течение суток 14 июля было зарегистрировано 623 новых случая COVID-19 (в том числе 37 детей и 12 медработников), 20 человек умерли, 589 пациентов выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное