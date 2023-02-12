Новая волна мобилизации не поможет армии РФ, а истощит ее, - ГУР
Россия готова к началу новой волны мобилизации, однако этот процесс не окажет решающего влияния на фронт, а еще больше истощит страну-агрессора
Об этом замруководителя ГУР Вадим Скибицкий заявил в интервью The Wall Street Journal.
Он утвердил, что РФ уже провела подготовку к новой волне мобилизации: "Все готово. Личный состав, списки, люди, которым поручено проводить комплектование и обучение мобилизованных – все это в режиме готовности".
Однако заместитель руководителя ГУР отмечает: даже если россияне отважатся на новую волну мобилизации, то они столкнутся с теми же проблемами, что и в прошлый раз. В частности, это касается нехватки современного вооружения и снаряжения, офицерского состава, который сможет научить значительное количество неподготовленных мобилизованных к участию в боевых действиях.
"Они (русские – ред.) готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочят ее, потому что не преодолели всех трудностей, обнаруженных во время первой волны. Они тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас" , – сказал Вадим Скибицкий.
- Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Черняк утвердил , что до 24 февраля Россия не сможет начать широкомасштабное наступление на Востоке из-за нехватки ресурсов.
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