Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, - Ляшко

Об этом он заявил в интервью BBC .

"Новую волну (коронавируса, – ред.) можно ожидать до конца января – февраля – марта. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", - подчеркнул министр.

По словам Ляшко, в ситуации с коронавирусом сложно что-то прогнозировать, поскольку возбудитель инфекции постоянно нарушает все предсказания.

"Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок (заболеваемости – ред.) прошел в середине октября", - заметил он.

Напомним, 29 ноября в Украине от COVID-19 умер 561 человек, 10 554 заразились.

Ляшко сообщил, что третья доза вакцинации от COVID-19 будет доступна украинцам уже в начале 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb