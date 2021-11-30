Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что новая волна пандемии COVID-19 может начаться в конце января
Об этом он заявил в интервью BBC .
"Новую волну (коронавируса, – ред.) можно ожидать до конца января – февраля – марта. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", - подчеркнул министр.
По словам Ляшко, в ситуации с коронавирусом сложно что-то прогнозировать, поскольку возбудитель инфекции постоянно нарушает все предсказания.
"Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок (заболеваемости – ред.) прошел в середине октября", - заметил он.
- Напомним, 29 ноября в Украине от COVID-19 умер 561 человек, 10 554 заразились.
- Ляшко сообщил, что третья доза вакцинации от COVID-19 будет доступна украинцам уже в начале 2022 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.04
- Актуальное
- Важное