Новая волна COVID-19 в Украине: уже 22 тыс. зараженных в сутки
За сутки 21 января 2022 года в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2838, медработников – 535)
Об этом со ссылкой на статистику Минздрава на утро воскресенья, 22 января, передает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 2 608 человек,
летальных исходов - 136,
поправилось - 4 610 человек.
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Регионы-лидеры распространения COVID-19:
Львов и Львовщина - 3 293 случаев за сутки 21 января,
Киев (1744) и Киевщина (743) - 2487,
Ивано-Франковск и Франковщина - 2 286,
Сумы и Сумщина - 1 355,
Одесса и Одесщина – 1 079,
Хмельницкий и Хмельницкая - 1064,
Винница и Виннитчина – 1 005.
Остальные украинские областные центры вместе с прилегающими к ним областями имеют за субботу, 21 января, менее 1 тыс. случаев.
Следует отметить, что показатель сегодняшнего утра более 22 тыс. зараженных является самым высоким в Украине с начала нынешнего 2022 года.
- Напомним, КГГА призывает столичных работодателей перевести работников на "дистанционку".
- При этом школьников в Сумах и Черновцах снова переводят на дистанционку.
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