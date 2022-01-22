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Новая волна COVID-19 в Украине: уже 22 тыс. зараженных в сутки

22 января, 2022 суббота
08:53
Коронавирус

За сутки 21 января 2022 года в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2838, медработников – 535)

Об этом со ссылкой на статистику Минздрава на утро воскресенья, 22 января, передает Еспресо.TV .

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 608 человек,

летальных исходов - 136,

поправилось - 4 610 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ" : COVID-19 в Украине: Кузин назвал 59 тыс. заражений в сутки в феврале "оптимистическим прогнозом"

Регионы-лидеры распространения COVID-19:

Львов и Львовщина - 3 293 случаев за сутки 21 января,

Киев (1744) и Киевщина (743) - 2487,

Ивано-Франковск и Франковщина - 2 286,

Сумы и Сумщина - 1 355,

Одесса и Одесщина – 1 079,

Хмельницкий и Хмельницкая - 1064,

Винница и Виннитчина – 1 005.

Остальные украинские областные центры вместе с прилегающими к ним областями имеют за субботу, 21 января, менее 1 тыс. случаев.

Следует отметить, что показатель сегодняшнего утра более 22 тыс. зараженных является самым высоким в Украине с начала нынешнего 2022 года.


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пандемия
COVID-19
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