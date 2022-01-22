Новая волна COVID-19 в Украине: уже 22 тыс. зараженных в сутки

Об этом со ссылкой на статистику Минздрава на утро воскресенья, 22 января, передает Еспресо.TV .



Также за минувшие сутки:



госпитализировано – 2 608 человек,



летальных исходов - 136,



поправилось - 4 610 человек.



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Регионы-лидеры распространения COVID-19:



Львов и Львовщина - 3 293 случаев за сутки 21 января,



Киев (1744) и Киевщина (743) - 2487,



Ивано-Франковск и Франковщина - 2 286,



Сумы и Сумщина - 1 355,



Одесса и Одесщина – 1 079,



Хмельницкий и Хмельницкая - 1064,



Винница и Виннитчина – 1 005.



Остальные украинские областные центры вместе с прилегающими к ним областями имеют за субботу, 21 января, менее 1 тыс. случаев.



Следует отметить, что показатель сегодняшнего утра более 22 тыс. зараженных является самым высоким в Украине с начала нынешнего 2022 года.

Напомним, КГГА призывает столичных работодателей перевести работников на "дистанционку".

При этом школьников в Сумах и Черновцах снова переводят на дистанционку.



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