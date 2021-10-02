Новая вокалистка группы ТИК рассказала о себе и отношениях с Бронюком

Об этом передает Еспресо.TV .



"Я уже 16 лет не живу в Ямполе, но помню там каждый камешек, каждую тропинку, родную школу, вокальную студию, мой класс бандуры и первую учительницу музыки. И так случилось, что буквально через 2 месяца после моего прихода в ТИК мы приехали давать концерт именно в Ямполе... Очень щемило сердце, на выступление пришла родня, крестные, друзья по школе ... когда-то я о таком мечтала, и тут все сбылось, как в сказке. Так легко быть счастливой, когда ты поешь с хорошей компанией, путешествуешь по всей Украине, видишь столько городов и людей ... и при этом успеваешь еще учиться и преподавать музыку в Винницко-Хуторской детской школе искусств в Виннице. В это трудно поверить, но я успеваю везде, и творчество не мешает получать весь букет эмоций от этого вечного движения ", - рассказала Анастасия в интервью винницкой газете 33 канал .



Учительский труд Настя Шлосер не оставила.



"К сожалению, профессия учителя не ценится в Украине ни родителями, ни государством ... Но я благодарна своим учителям в музыке и жизни, а потому продолжаю их дело и нахожу для каждого ученика время и внимание. И песня об учительнице - в моем топе", - сказала она.



Певица не замужем, но уже есть любимый.



"Мое сердце не свободно, но я не замужем. Свою любовь я встретила на концерте. Если буду выходить замуж, то на свадьбе будут петь ТИК и я", - отметила Анастасия.



Особо диет, по ее словам, не соблюдает. Наоборот, любит сало.



"Больше всего я люблю сало, наше винницкое сало Я ем все, но не толстею. Потому что артист - это не работа, это состояние души, это драйв", - добавила Настя Шлосер.



Также она благодарна Виктору Бронюку за приглашение принять участие в команде.



"Виктор очень светлый и позитивный человек, с которым одно удовольствие быть на одной сцене", - отметила Анастасия.



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