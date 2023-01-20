Новая военная помощь позволит Украине защититься от наступления РФ и будет способствовать отвоеванию территорий, - Столтенберг
Принимавший участие в заседании формата "Рамштайн" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал сообщения о новых поставках оружия в Украину
Об этом сообщило издание Spiegel.
Столтенберг. заявил, что то, что Украина получит сотни новых единиц бронетехники, боевых машин пехоты, а также танки, будет иметь огромное значение для страны.
Сообщается, что эта поддержка позволит украинцам не только защититься от новых наступлений России, но и начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию.
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На вопрос, наносит ли Германия урон европейскому единству тем, что она еще не дала согласия на поставку Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжаться". Он, в частности, напомнил, что с начала войны виды поддержки постоянно менялись.
Генсек также подчеркнул, что Германия является одним из союзников, наиболее поддерживающих Украину.
"Артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а теперь и бронетранспортеры типа Marder: Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих сферах", - сказал он.
- 18 января Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений предоставить Украине танки Leopard 2. Чиновники подчеркнули, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.
- На американской авиабазе "Рамштайн" в немецкой земле Рейнланд-Пфальц 20 января состоялось восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины.
- На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".
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