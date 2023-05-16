Новая владелица Vodafone сокращает 11 тыс. работников
Глава Vodafone Group Plc Маргерита Делла Валле заявила о плане развития, в рамках которого сократят около 11 000 рабочих мест
Об этом сообщает Reuters.
"Наши показатели были недостаточно хорошими. Чтобы стабильно работать, Vodafone должен измениться. Мои приоритеты – клиенты, простота и рост. Мы упростим нашу организацию, устранив сложность, чтобы восстановить свою конкурентоспособность", – сообщила Маргерита Делла Валле.
Новая глава отметила, что это крупнейшее сокращение персонала за всю историю компании.
В настоящее время в Vodafone работает около 100 тысяч сотрудников.
Благодаря сокращению руководитель компании планирует перераспределить ресурсы, необходимые для качественного обслуживания абонентов и расширения бизнеса. Для этого выделят 250 миллионов евро.
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