Новая владелица Vodafone сокращает 11 тыс. работников

Об этом сообщает Reuters.

"Наши показатели были недостаточно хорошими. Чтобы стабильно работать, Vodafone должен измениться. Мои приоритеты – клиенты, простота и рост. Мы упростим нашу организацию, устранив сложность, чтобы восстановить свою конкурентоспособность", – сообщила Маргерита Делла Валле.

Новая глава отметила, что это крупнейшее сокращение персонала за всю историю компании.

В настоящее время в Vodafone работает около 100 тысяч сотрудников.

Благодаря сокращению руководитель компании планирует перераспределить ресурсы, необходимые для качественного обслуживания абонентов и расширения бизнеса. Для этого выделят 250 миллионов евро.