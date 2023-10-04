Новая валютная политика Нацбанка: чего ожидать от курса гривны

О чем в тексте:

Почему НБУ отказался от фиксированного курса гривны

Что такое управляемый гибкий курс

Кому выгодна более слабая гривна

Может ли гривна укрепиться

Повлияет ли изменение политики Нацбанка на курс в обменниках

Почему НБУ отказался от фиксированного курса гривны

"Политика фиксированного курса – это вчерашний день в валютно-курсовых политиках центральных банков европейских стран. Однако в условиях войны фиксированный курс сыграл важную роль и выступил номинальным якорем для экономики, стабилизировавшим ожидания юридических и физических лиц. Он помог нам в течение 19 месяцев войны уменьшить инфляцию, сохранить макростабильность и покупательную способность украинской гривны - объясняет член совета НБУ Василий Фурман "Эспрессо" - Почему нужно было все-таки переходить к другой политике?Потому что мы видели, что нарастает дисбаланс в экономике. В общем, политика фиксированного курса – это какой-то мерой политика сжигания золото-валютных резервов центральных банков. При политике управляемого гибкого курса Национальный банк однозначно будет меньше тратить золото-валютных резервов".

По словам Василия Фурмана, фиксированный курс дает обманчивую стабильность. Скажем, курс в пределах 8 грн за доллар, который был в 2010 – 2013 гг., привел к тому, что если на 2011 год в резервах НБУ было ориентировочно 38 млрд долларов, то на 2015 г. – всего 5 миллиардов долларов.

Фото: из общедоступных источников

"Еще одни причины отвязывания от фиксированного курса – возможность спекуляций и различных схем, а также потеря эффективности бизнеса, недополученные прибыли экспортерам, – говорит Василий Фурман. – Должны жить в рынке даже в условиях войны. Сегодня видим, что экономика работает. Бизнес улучшает свои ожидания, население доверяет украинской гривне.Нацбанк неоднократно говорил, что должны сложиться соответствующие условия для того, чтобы мы отошли от фиксированного курса.Я считаю, такие условия сложились.Есть хорошие дезинфляционные тренды.Инфляция на начало года была 26,6%, по состоянию на август - 8,6% инфляции Второй фактор - значительные золото-валютные резервы НБУ - у нас более 40 миллиардов долларов Третий фактор - значительная международная финансовая помощь. банковская система и макростабильность в государстве.

Что такое управляемая гибкость курса

При фиксированном курсе НБУ определял официальный курс гривны по отношению к доллару директивно. Следовательно, с официальный курс 36,5686 грн за доллар НБУ удерживал с 21 июля 2022 года, то есть практически 15 месяцев. Впервые его изменили 3 октября 2023 после изменения курсовой политики – на основе курса по операциям на межбанковском рынке. При этом ничего экстраординарного не произошло – курс сменился всего на 2 копейки.

"В условиях войны НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и дальше. Гривна может незначительно двигаться в обе стороны. Нацбанк будет значительно ограничивать эти движения и в дальнейшем будет поддерживать курс украинской гривны", – говорит Василий Фурман. При этом он отмечает, что какой-то четкий коридор, в рамках которого НБУ позволит гривне укрепляться или ослабляться, НБУ не обнародовал.

По словам руководителя центра экономических и социальных исследований Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило – управляемая гибкость – это полшага к переходу к рыночному ценообразованию.

"До сих пор НБУ, чтобы поддерживать предложение доллара в условиях фиксированного курса ежемесячно продавал на межбанке 2 – 2,5 млрд долларов. НБУ говорит, что и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке – а дефицит есть. Однако, возможно, эти интервенции будут уменьшать. Впрочем, учитывая, что у нас рекордные золотовалютные резервы, я не уверен, что именно это было целью изменения курсовой политики», – говорит Ярослав Жалило.

Кому выгодна более слабая гривна

Ослабление гривни выгодно, прежде всего, для компаний-экспортеров. Учитывая, что основные поступления от экспорта Украине теперь обеспечивают аграрии, в результате которых колоссальные проблемы с логистикой, поддержка им нужна.

"Если гривна будет дешеветь – это будет выгодно экспортерам. Если экспортеры будут получать большие доходы, то, соответственно, это может привести к активизации экспортно ориентированных производств. И это хорошо для экономики, – говорит Ярослав Жалило. – Если же гривня будет укрепляться, это будет выгодно импортерам , и менее выгодно экспортерам.Экспортеры будут получать меньшие прибыли, зато импортеры смогут дешевле продавать товар на внутреннем рынке.Учитывая, что у нас импорт играет важную роль (как минимум у нас все горючее импортное), то более прочная гривна – это хороший антиинфляционный фактор. в зависимости от того, какой будет динамика на валютном рынке, в выигрыше будут либо одни, либо другие.

Есть ли у гривны шансы укрепиться

Сразу после объявления НБУ об отказе от фиксированного курса появились разговоры об управляемом ослаблении гривны. Мол, в бюджет на 2024 год закладывают курс на уровне 41,4 грн за долл., поэтому официальный курс будут "подгонять" именно к этой отметке.

"Курс, заложенный в бюджете – это чисто технический расчетный курс. Он не обязывает ни к чему Национальный банк Украины. НБУ проводит свою независимую политику. И как раз благодаря тому, что НБУ независим, он сегодня обеспечивает валютную, финансовую стабильность нашего государства "Сегодня даже глава Нацбанка написал, что очень много российских ИПСО, псевдоэкспертов написали, что гривна полетит в космос после отказа от фиксированного курса. Не полетела в космос гривна. Она как была стабильна, так и осталась. Курс незначительно отличается от того, что имели несколько дней назад. Что касается без наличных операций, то для них вчера был курс почти 36,6 грн за доллар, хотя до изменения политики на безналичном рынке курс был 36,9 грн".

Несмотря на то, что за восемь месяцев этого года импорт превышает экспорт почти на 17 млрд долларов (по данным Гостаможслужбы за январь-август Украина экспортировала товаров на 24,5 млрд долл., импортировала – на 41,1 млрд долл.), основания для укрепления гривны есть – благодаря международной финансовой помощи.

"Есть все основания для укрепления гривни, потому что у нас мощный приток валюты в страну в формате международной помощи. В страну заходит колоссальный объем валюты и дальше должно как-то адсорбироваться здесь. Много средств идет на покрытие долгов и покрытие дефицита торгового баланса. Однако этот объем валюты может стать основой для укрепления гривни.Особенно, если ситуация улучшится и пойдут иностранные инвестиции, - говорит Ярослав Жалило. - Здесь уже вопрос, насколько наша экономика готова к такому активному приходу валюты в страну, если будет громкий курс.Конечно, колебания будут, но оснований опасаться, что гривна начнет рушиться физически нет".

Фото: reuters



Повлияет ли изменение политики Нацбанка на курс в обменниках

"Правила для наличного рынка вообще не изменились. Наличный курс был рыночным, остается рыночным, – говорит Василий Фурман. – Наличный рынок отреагировал на изменение политики НБУ незначительным колебанием. Гривна частично ослабла, но уже к концу дня она отвоевала утраченные позиции".

При этом член совета НБУ исключает предположения, спекулянтам не удалось расшатать курс, потому что население не побежало скупать доллар.

"На самом деле гривна есть у людей – и в наличной, и в безналичной форме. Это огромные суммы средств. Но то, что люди не побежали скупать доллары – это признак того, что украинцы доверяют действиям НБУ, – говорит Василий Фурман. – За эти девятнадцать месяцев войны Нацбанк, по моему личному мнению, не допустил никакой ошибки, да, во многих вопросах он был жестким, консервативным, но поверьте, в условиях войны для сохранения макростабильности, стабильности гривны, стабильности банковской системы – эти решения были правильными и взвешенными".