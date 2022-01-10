Новая уязвимость на всех iPhone позволяет похитить любые данные: как защититься
Специалисты по кибербезопасности ZecOps обнаружили новую уязвимость на всех айфонах, которая маскируется под экран выключения и ворует данные с камеры
Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности ZecOps.
Уязвимость получила название NoReboot.
Ее особенность заключается в имитировании экрана выключения – пользователю кажется, что его смартфон отключился, но на самом деле он продолжает работать, предоставляя злоумышленникам удаленный доступ к микрофону и камере iPhone, а также возможность делать почти все, что они захотят.
Чтобы вредитель остался незамеченным, он отключает сообщение, вибрацию и дисплей. Айфон перестает реагировать на касание.
Согласно отчету экспертов, после выполнения ручного перезапуска устройства вирусное ПО продолжает работать, поскольку оно привлекает фоновые процессы backboardd, InCallSrvice и SpringBoard.
Помешать работе уязвимости может только "глубокая перезагрузка", для которой нужно последовательно нажимать кнопки громкости и питания. Как ее выполнить на разных моделях, описано на странице поддержки Apple.
В настоящее время нет четкой инструкции по удалению вируса. Скорее всего, она работает на любой версии iOS.
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