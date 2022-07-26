Новая цель для ВСУ. Россияне пытаются устроить понтонную переправу в Херсонской области
Российские военные строят понтонную переправу в Херсонской области
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Россияне пытаются устраивать понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста", — написал депутат.
Он напомнил, что на днях "коллаборант Стремоусов говорил, что этот мост из-за Ингульца роли никакой не играет".
"Ну ничего, приготовят новую цель для ВСУ — к тому же уже и пристрелянную. Ведь как раз повреждение мостов делает невозможным пополнение боеспособности рашистов. Украина, уже официально, контролирует транспортные пути оккупантов, что сильно напрягает Россию", — подытожил Сергей Хлань.
- 25 июля Михаил Подоляк высказался о планируемых Россией "референдумах" на оккупированных украинских территориях.
- Американский аналитический центр ISW 25 июля сообщил, что ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста в Херсон.
- Напомним, аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что из-за уничтоженных мостов в Херсонской области россияне могут начать отступать с правого берега Днепра.
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