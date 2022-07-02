Об этом Подоляк заявил в интервью 24 каналу .

По его словам, Россия изменила тактику и мощнее атакует крылатыми ракетами наши города. "Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на определенные уступки России. С одной стороны, они совершенно не учитывают, как на это реагирует мир - на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов, заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-то территориальные уступки", - сказал Подоляк.

Он добавил, что россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то ту войну кончать".

"Вышла новая статья господина Киссинджера, где он снова говорит: "давайте делать определенные территориальные уступки, тогда будет возможность закончить войну". Это новая тактика России - бить по жилым кварталам и давить на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", - заверил Подоляк.

Он подчеркнул, что в таких условиях Украине нужна противовоздушная оборона.

"Нам необходима не только ПВО, но и системы противоракетной конкретной обороны. И их нам передадут, потому что это ключевое, чтобы сломать новую концепцию войны России", - подытожил Подоляк.

1 июля по Одесщине был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден девятиэтажный жилой дом. Погиб 21 человек.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий систему NASAMS, существенно усилит ПВО .

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