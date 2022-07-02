English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Новая тактика России – бить по жилым кварталам, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, - Подоляк

Новая тактика России – бить по жилым кварталам, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, - Подоляк

2 июля, 2022 суббота
08:35
война с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия наносит удары крылатыми ракетами по жилым кварталам, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров

Об этом Подоляк заявил в интервью 24 каналу .

По его словам, Россия изменила тактику и мощнее атакует крылатыми ракетами наши города. "Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на определенные уступки России. С одной стороны, они совершенно не учитывают, как на это реагирует мир - на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов, заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-то территориальные уступки", - сказал Подоляк.

Он добавил, что россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то ту войну кончать".

"Вышла новая статья господина Киссинджера, где он снова говорит: "давайте делать определенные территориальные уступки, тогда будет возможность закончить войну". Это новая тактика России - бить по жилым кварталам и давить на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", - заверил Подоляк.

Он подчеркнул, что в таких условиях Украине нужна противовоздушная оборона.

"Нам необходима не только ПВО, но и системы противоракетной конкретной обороны. И их нам передадут, потому что это ключевое, чтобы сломать новую концепцию войны России", - подытожил Подоляк.

  • 1 июля по Одесщине был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден девятиэтажный жилой дом. Погиб 21 человек.
  • 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий систему NASAMS, существенно усилит ПВО .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Военные новости
Читайте также:
Китай
1 июля, 2022 пятница
Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Коваль
На фото Володимир Зеленський
1 июля, 2022 пятница
Конфликт вокруг украинского саммита в Лугано: Зеленский хотел отстранить оппозицию
Олаф Шольц
30 июня, 2022 четверг
Если честно, это очень смешно. Олаф Шольц ответил Путину на его заявления об "империализме НАТО"
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.47
    Покупка 34.47
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.77
    Продажа 36.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
2 июля
09:08
Экс-генсек НАТО оценил риск прямого вооруженного конфликта альянса с Россией
09:01
В Донецкой области россияне убили 4 гражданских в сутки, еще 12 ранили
08:39
оккупанты обстреляли Луганщину: ранен мужчина, повреждены дома
07:59
Украина победила Грузию в отборе ЧМ-2023 по баскетболу
07:28
На фото Вооруженные силы Украины
Россияне пытаются отбить утраченные позиции на Харьковщине, в Беларуси военные учения на границе с Украиной продлены на неделю, - Генштаб ВСУ
07:04
Украинцы завоевали историческую медаль на ЧМ по водным видам спорта
06:22
Пентагон прокомментировал "жест доброй воли" РФ на Змеином
05:56
Война в Украине может продолжаться еще как минимум несколько лет, – американский конгрессмен Квигли
05:35
"Добро пожаловать в ад!": The Washington Post опубликовал репортаж об использовании ВСУ систем HIMARS
05:13
В Николаеве раздаются мощные взрывы
04:54
На фото украинский защитник и военное вооружение
ВСУ на южном фронте уничтожили три склада боеприпасов, "град" и 27 рашистов
04:22
Денис Монастирский
Большинство школ имеют надежные укрытия, поэтому во время тревоги детям лучше быть в школе, – Монастырский.
03:56
Оккупанты штурмуют Лисичанск и перегруппировываются возле Славянска, вагнеровцы пытаются продвинуться в направлении Бахмута, – ISW
03:29
Того, кто не захочет сближения с Россией и Беларусью, завтра может и не существовать – Лукашенко
03:03
Будут работать по ночам и праздникам: Кремль переводит экономику на военные рельсы, – ISW
02:31
ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян, - Пентагон
02:05
270 мин, ракет и снарядов в сутки: в Сумской области показали последствия обстрелов оккупантами
01:42
"Мир ценой Украины – не нужен": премьер Латвии призвал западные страны активнее помогать Киеву
01:07
Борис Джонсон
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
01:02
На фото захисники України
У России недостаточно сил, чтобы контролировать Херсонщину – CNN
00:45
В списке на обмен пленными 29 июня была только одна женщина - "Азов"
00:43
44% немцев поддерживают увеличение военной помощи Украине, а 18% говорят, что ее нужно уменьшить
00:32
В российском Нововоронеже открыли новый памятник Аленушке. Старое чудовище продали на аукционе
00:19
Россияне обстреляли Бахмут, среди раненых – 11-летний ребенок
00:18
Самые богатые люди мира потеряли за полгода рекордные $1,4 триллиона, - Bloomberg
2022, пятница
1 июля
23:57
Центр координации надежности энергосистемы стран Балтии уже работает
23:40
Новый пакет поддержки от США, содержащий NASAMS, существенно усилит наше ПВО, - Зеленский
23:16
Ассоциация почтовых операторов Европы приостановила членство России и Белоруссии
23:16
"Я даже не могу их ненавидеть, я к ним отношусь как к болезни", - Тайра о россиянах и пленении
22:58
На сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе
22:40
Россияне выводят из Севастополя в море устаревшие корабли
22:36
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 июля
22:22
У мертвых оккупантов на Херсонщине нашли золотые и серебряные вещи, отобранные у украинцев
22:06
Рашисты дважды обстреляли Змеиный фосфорными бомбами, - Залужный
22:04
В Латвии не будут транслировать чемпионский бой своего боксера Бриедиса, потому что он не поддержал Украину
22:04
Аналитика
Сергей Згурец
САУ "Богдана" и чешские дальнобойные снаряды стали достаточно эффективными в освобождении Змеиного острова. Колонка Сергея Згурца
22:03
$820 млн. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
22:00
Эксклюзив
Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины – это заслуга украинцев, а не Путина, - Княжицкий
21:52
Экс-генсек НАТО Расмуссен признал, что отказ в ПДЧ Украине в 2008 году был ошибкой
21:39
В Херсонской области украинский истребитель нанес удар по двум вражеским складам боеприпасов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV