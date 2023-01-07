Какой может быть "новая стратегия России". И почему заявления о мире сейчас – это только слова.

Полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня можно разделить на несколько этапов: от желаемого "взять Киев за три дня" до реальной не способности взятия Бахмута за шесть месяцев.

На первом этапе российское командование планировало через две недели взять по меньшей мере Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и Одессу. А то и всю Левобережную Украину.

Этот этап завершился полным крахом в начале апреля, когда Николаев стал крепостью на Юге, а из-под Киева большой российской группировке пришлось бежать.

Где-то с мая россияне перешли во второй этап, направленный на захват всей Луганской и Донецкой областей. Наконец споткнулись на Бахмуте. Учитывая несколько линий сильной украинской обороны на Донбассе, выстроенных еще с 2015 года, пока задекларированное "освобождение Донбасса" не представляется возможным.

Поднятие ставок Путина "референдумом" и "включением четырех регионов в состав РФ" не прибавило ни военных успехов, ни мотивации его военным. В конце концов, россияне сбежали из Херсона и имеют довольно неопределенные позиции в Запорожской области.

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Поднятие ставок Путина "референдумом" и "включением четырех регионов в состав РФ" не прибавило ни военных успехов, ни мотивации его военным. В конце концов, россияне сбежали из Херсона и имеют довольно неопределенные позиции в Запорожской области.

Поэтому с 10 октября стратегия несколько изменилась и заключалась в "заморозке" украинских городов, уничтожить инфраструктуру и сделать ту украинскую территорию, которую они не смогут завоевать, непригодной к жизни.

После неудачи этого плана из-за эффективности украинского ПВО и буквально подвигов энергетиков, эта стратегия тоже трещит по швам.

Кстати, сейчас, похоже, россияне все же планируют сосредоточиться именно на столичном регионе, Киеве и области, чтобы максимально концентрированно использовать остатки ракетного потенциала. Киев им явно как кость в горле, символ, который нужно сломать.

Однако это пока приводит к усилению украинского ПВО, и уже с начала весны эта стратегия будет неактуальной.

Россиянам очень нужна новая стратегия. Даже если они бросят все свои силы с мобилизованных на линию Бахмут-Угледар, то максимум чего достигнут, это погрузить в еще более мощную линию обороны в районе Константиновка-Славянск-Дружковка-Краматорск. И они понимают это.

Условно, это определенный тупик для россиян, поскольку растяжения войск никак не гарантируют им побед. Наверное, отсюда последние заявления Путина о готовности "к диалогу" при "выполнении требований" и признании всех оккупированных территорий. И очевидно, что это отвергнет украинская сторона.

Это определенный тупик для россиян, поскольку растяжения войск никак не гарантируют им побед. Наверное, отсюда последние заявления Путина о готовности "к диалогу" при "выполнении требований" и признании всех оккупированных территорий. И очевидно, что это отвергнет украинская сторона

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Поэтому довольно вероятен вариант "растягивания" украинских войск, из-за возможного нового наступление на Харьков, к которому, по словам генерала Мельника, могут использовать группировки из более 200 тыс. мобилизованных.

Там мотивации больше, поскольку обстрелы складов в Белгороде и Шебекино, а также огневой контроль за трассой из Белгорода не позволяет им обеспечивать свою группировку в Сватово и Лисичанске.

Мои источники говорят, что ударную группировку они собирают и из Курской области в направлении Сумской области.

Кое-кто говорит о возможном наступлении в районе Ровно или даже Киева, но учитывая, что с февраля там наконец-то появилась линия обороны, это кажется маловероятным, если, конечно, Лукашенко и дальше будет избегать привлечения белорусских сил, обреченных здесь на роль смертников.

Значительно более вероятно выглядит наращивание группировки в Запорожской области. Здесь есть постоянные поставки из Крыма и это направление опасно для россиян, поскольку украинский прорыв в направлении Мелитополя грозит им перерезанием сухопутного коридора в Крым. Поэтому там ситуация может быть наиболее ожесточенной.

Все это о долгой войне. И ее судьба будет напрямую зависеть от ресурсов. Эти ресурсы – это люди и оружие. В Украине де-факто начинается новая волна мобилизации и она очень нужна. Еще более нужно тяжелое оружие. И достаточно запасов снарядов. Это понимают западные союзники

Все это о долгой войне. И ее судьба будет напрямую зависеть от ресурсов. Эти ресурсы – это люди и оружие. В Украине де-факто начинается новая волна мобилизации и она очень нужна. Еще более нужно тяжелое оружие. И достаточно запасов снарядов. Это понимают западные союзники, фактически уже давшие свет на поставку дополнительных Хаймерсов, танков и САУ.

В России это тоже понимают. Там значительную часть экономики переводят на военные рельсы и заводы на Урале работают. Фактическим союзником, поставляющим России оружие, является Иран, и потенциально Москва пытается наладить и сотрудничество с Китаем, который до сих пор сохранял нейтралитет.

Да и конечно, судьбу войны определит интеллектуальность военных операций, где с большим отрывом генерал Залужный и генштаб опережает Суровикина и ко. И мотивированность войска. Это то, что дало нам фору в начале войны, что побудило Запад к поддержке Украины и является главной составляющей столь желанной украинской победы.

И Запад, и Украина хотели бы закончить войну до конца 2023 года. Украину война истощает, украинцев убивает. А на Западе — в ЕС и США в 2024 году выборы и действующие политики предпочли бы идти на них с настроением победы своей политики по поддержке Украины. Поэтому начавшийся год будет тяжелым, но имеет все шансы стать определяющим.