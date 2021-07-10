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Новая стратегия нацбезопасности России свидетельствует, что россияне напуганы, Путин строит "железный занавес" от Запада, - Орешкин

10 июля, 2021 суббота
16:52
Мир

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что новая стратегия национальной безопасности Российской Федерации является свидетельством того, что россияне напуганы, а президент Путин строит "железный занавес" от Запада

Об этом политолог сообщил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Новая стратегия национальной безопасности России звучит жестче, ведь в стратегии 2015 года используется термин "иностранные партнеры" относительно стран Запада. Сейчас же обозначен точный крен борьбы с вестернизацией. По моему мнению, за этой жесткостью скрыто испуг, ведь это стратегия изолята, стратегия страны, которая боится всех вокруг, боится НАТО. Из этого не следует, что эта страна безопасна. Наоборот, президент России Путин как раз говорил, что загнан в угол крыса атакует. А вот чувство загнанности в угол в этой стратегии ощутимое ", - отметил Орешкин.

По мнению политолога, в новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации присутствует идеология железного занавеса: построить неприступный редут, защититься от Запада, отсидеться.

"И высказывания Путина об "одном народе", и сама стратегия является отражением того, как россияне видят картину мира. Это не имеет никакого отношения к реальному положению мира. Такой образ у них в головах. Я так понимаю, что в стратегии прописано, звучит между строк: "на повторную экспансию у нас нет, надо помириться или наладить хорошие отношения с Индией и Китаем, и вообще, к Европе мы поворачиваемся бронированной задницей, а широкую улыбку дарим нашим Восточным соседям ". На это надо смотреть в первую очередь ", - сообщил Дмитрий Орешкин.

Политолог также отметил, что рассуждения Путина о "едином народе" - невежество. У президента России недостаточно ресурсов, чтобы эту "благую весть" попробовать реализовать, ведь агрессор не способен присоединить даже Беларусь, которая полностью зависит от России.

  • Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Сочи договорился с президентом России Владимиром Путиным о новом транше кредита .

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Россия
Китай
Владимир Путин
Антон Борковский
НАТО
Студия Запад с Антоном Борковским
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