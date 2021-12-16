Новая стратегическая концепция НАТО будет разрабатываться с учетом изменения поведения РФ, - Столтенберг

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заявление Столтенберга во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 16 декабря.



"Мы решили разработать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована в следующем году на саммите НАТО в Мадриде", - заявил Йенс Столтенберг.



По словам генсека НАТО, с тех пор как альянс утвердил стратегическую концепцию десять лет назад, мир изменился. В частности, изменилось поведение России, и новая концепция должна отражать это изменение.



"В действующем стратегическом концепте мы называем РФ стратегическим партнером, но сейчас мы видим ее как агрессивную страну, захватывающую территорию соседей и дестабилизирующую Украину", - отметил Столтенберг.



Он добавил, что в НАТО только начали процесс разработки новой стратегической концепции, однако в ней должно быть отражено заключение, что альянсу необходимо близко работать с такими партнерами, как Украина.



Столтенберг еще раз подчеркнул, что Украина как суверенное государство имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и РФ не может возражать против ее вступления в НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий , что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Помощница Госсекретаря США Карен Донфрид во время визита в Москву выразила обеспокоенность из-за наращивания военной активности РФ возле украинских границ.