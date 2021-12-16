Новая стратегическая концепция НАТО будет разрабатываться с учетом изменения поведения РФ, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс работает над новой стратегической концепцией, учитывающей агрессивное поведение РФ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заявление Столтенберга во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 16 декабря.
"Мы решили разработать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована в следующем году на саммите НАТО в Мадриде", - заявил Йенс Столтенберг.
По словам генсека НАТО, с тех пор как альянс утвердил стратегическую концепцию десять лет назад, мир изменился. В частности, изменилось поведение России, и новая концепция должна отражать это изменение.
"В действующем стратегическом концепте мы называем РФ стратегическим партнером, но сейчас мы видим ее как агрессивную страну, захватывающую территорию соседей и дестабилизирующую Украину", - отметил Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО только начали процесс разработки новой стратегической концепции, однако в ней должно быть отражено заключение, что альянсу необходимо близко работать с такими партнерами, как Украина.
Столтенберг еще раз подчеркнул, что Украина как суверенное государство имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и РФ не может возражать против ее вступления в НАТО.
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