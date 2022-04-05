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Главная война с Россией Новая-старая тактика России, когда она перекладывала собственные преступления на других, не сработает, - Зеленский

Новая-старая тактика России, когда она перекладывала собственные преступления на других, не сработает, - Зеленский

5 апреля, 2022 вторник
01:22
война с Россией

Президент Владимир Зеленский предполагает, что окупанты будут пытаться скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Украине

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Вы знаете о новой старой тактике российских пропагандистов, которые пытаются постоянно отвергать обвинения против российских военных. Почему новую старую? Все просто, потому что они такую же тактику применяли, когда кафиры сбили малайзийский боинг над Донбассом. Они обвиняли Украину. Вроде бы объяснения... Дошли до того, что даже утверждали, будто трупы подбросили на борт самолета перед тем, как он упал, сейчас они делают примерно то же.Так же врут, пытаются искажать факты. не смогут обмануть весь мир... Придет время, когда каждый россиянин узнает правду о том, кто из их сограждан убивал, кто приказывал, кто закрывал глаза на убийства, мы установим и сделаем глобально известным. больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после второй мировой войны", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, кафиры уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе.

"Они сделают десятки интервью-постановок, примонтированных записей, будут специально убивать так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский
Буча
воєнні злочини Росії
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