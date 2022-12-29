Новая система ПВО и фонд для заказов в ВПК: детали переговоров глав минобороны Украины и Франции
Министр обороны Украины Алексей Резников 28 декабря провел встречу со своим коллегой Министром вооруженных сил Французской Республики Себастьеном Лекорню в рамках его визита в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Сегодня мы сделали акцент на перечне приоритетов Украины, чтобы победить в этой войне. Это касается противовоздушной, противоракетной, противодроновой обороны для защиты нашего неба, увеличения количества тяжелой артиллерии 155 калибра и боеприпасов. Ведь мощные пушки CАЕSAR, которые используются на поле , нуждаются в качественных снарядах. Также нам нужны бронеавтомобили для защиты личного состава. Кроме этого, мы договорились о начале новой программы подготовки наших офицеров Воздушных сил для подготовки и освоения новой системы ПВО, о которой сообщим позже", - отметил Министр обороны Украины Алексей Резников.
Министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню подчеркнул, что увлекается стойкостью и крепостью духа украинских воинов и сообщил о создании во Франции нового фонда, через который Украина может осуществлять заказы ВПК Франции.
"Украинский народ и ВСУ являются настоящим образцом стойкости и крепости духа. Мы обсудили вопросы военных потребностей Украины для ближайших недель и 2023 года. Франция выбрала несколько направлений для помощи Украине. Во-первых, это – передача оборудования ВС Франции для украинской армии в начале следующего года Второе направление помощи – Европейский Фонд мира, который является важным инструментом, силой и мощью Европы для поддержки Украины, Франция вносит в этот Фонд большой взнос – 500 млн евро, третье направление – это вновь фонд во Франции, через который Украина может адресовать заказ французскому ВПК", - рассказал французский министр.
Обсужден также вопрос реабилитации украинских военнослужащих в медицинских учреждениях Франции и начало долгосрочных проектов с французскими оборонными компаниями.
Собеседники также затронули вопросы системы учета и прозрачности военной помощи. Представителям иностранной делегации был презентован брифинг по внедрению логистической системы LOGFAS.
- Напомним, 28 декабря в Киев прибыл министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Он встретился с президентом Украины и министром обороны.
- 14 декабря стало известно, что Франция и Италия одобрили поставку Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T.
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