Новая российская оппозиция рождается из числа беженцев из РФ, - Эйдман

Об этом в эфире Еспресо заявил социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман.

"Существует другая оппозиция, о которой широкая общественность может и не знать. В Берлине был такой же съезд. Там присутствовало несколько сотен молодых людей, в основном представители молодежных инициатив, которые связаны с конкретными практическими делами. Например, помощь беженцам из Украины или помощь отказчикам от армии в России", – рассказал он.

По словам Эйдмана, эти люди не претендуют на то, что они отцы русской демократии, но делают конкретные дела.

"Между ними никаких споров нет, нет вертикальных конструкций, нет вождей. Они все продуктивно сотрудничают и общаются между собой. Я думаю, за этими людьми будущее, людьми этого поколения и этого подхода к жизни, во многом западного. Я думаю, они сейчас и есть будущее России или построссийского пространства после всех этих жутких событий", - подытожил оппозиционер.