Новая премьер Франции Элизабет Борн опережает Макрона в рейтингах, - СМИ
Назначенная премьер-министром Франции после президентских выборов в мае 2022 года Элизабет Борн опередила Эмманюэля Макрона в рейтингах доверия
Об этом сообщило издание Le Journal du Dimanche.
Стало известно, что рейтинг Макрона по сравнению с последним опросом просел на 1% и составляет 37%. При этом недоверие к французскому президенту впервые преобладает среди всех социальных групп, в том числе бизнесменов (потерял 7% доверия), руководителей предприятий (5%) и даже своих однопартийцев (5%).
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Рейтинг Элизабет Борн, занимающей пост главы правительства Франции всего три месяца, вырос на 3% и составляет 41%. Больше всего доверие к Борн возросло среди молодежи (+12%), ремесленников и торговцев (+9%) и однопартийцев Макрона (+5%).
В то же время, как отмечает JDD, на рейтинг премьера Франции могут повлиять ключевые голосования в парламенте, запланированные на следующую неделю. Речь идет о реформе страхования по безработице, законопроекте о переходе на альтернативную энергетику и внесении изменений в бюджет.
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