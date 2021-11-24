Новая правительственная коалиция Германии во главе с Олафом Шольцем готова поддержать движение Украины в ЕС

Об этом сообщает Европейская правда .



Новую правительственную коалицию сформировали Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Партия свободных демократов.



Лидер СДПГ Олаф Шольц получит должность канцлера Германии, а министерство иностранных дел возглавит солидер "Зеленых" Анналена Бербок.



Также было представлено коалиционное соглашение, где содержится пункт о том, что Германия готова поддержать движение Украины по направлению к членству в ЕС и помогать Украине сохранить территориальную целостность.



"Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства". Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому, - ред.) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", – говорится в документе.



Новое правительство должно принять присягу в декабре 2021 года, после того, как партии проголосуют за коалиционное соглашение.



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