Новая правительственная коалиция Германии во главе с Олафом Шольцем готова поддержать движение Украины в ЕС
Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и определила следующего канцлера. В коалиционном соглашении отмечается, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС
Об этом сообщает Европейская правда .
Новую правительственную коалицию сформировали Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Партия свободных демократов.
Лидер СДПГ Олаф Шольц получит должность канцлера Германии, а министерство иностранных дел возглавит солидер "Зеленых" Анналена Бербок.
Также было представлено коалиционное соглашение, где содержится пункт о том, что Германия готова поддержать движение Украины по направлению к членству в ЕС и помогать Украине сохранить территориальную целостность.
"Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства". Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому, - ред.) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики", – говорится в документе.
Новое правительство должно принять присягу в декабре 2021 года, после того, как партии проголосуют за коалиционное соглашение.
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