Об этом сообщает ERR со ссылкой на текст коалиционного договора, подписанный Партией реформ, партией "Отечество" (Isamaa) и Социал-демократической партией.

"Мы поддержим Украину на всех международных уровнях, включая усилия Украины в НАТО и ЕС", – говорится в тексте договора.

Чтобы справиться с количеством украинских беженцев, правительство поддержит местные самоуправления и постарается обеспечить доступность изучения языка и обучения детей в эстонских школах.

"Мы создадим программу поддержки возвращения украинских беженцев домой, гарантируем им возможность поддерживать связь со своим языковым и культурным пространством и поддержим восстановление разрушенных регионов Украины", - говорится в документе.

Эстония также поддерживает продление экономической изоляции Российской Федерации на уровне ЕС, включая полный запрет на перевозку российских товаров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

14 июля премьер-министр Эстонии объявила о своей отставке. Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку , чтобы запустить формирование нового правительства.

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