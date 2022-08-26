Новая порция фейков от оккупантов: Россия "восстанавливает социальные объекты, разрушенные в результате действий киевского режима"
Пропагандисты заявили, что РФ "восстанавливает социальные объекты в Украине" после "действий киевского режима и ВСУ"
Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
В российском посольстве в США заявили об очередной дезинформации: "Мы (РФ, - ред.) восстанавливаем социальные объекты, разрушенные в результате бесчеловечных действий киевского режима. ВСУ регулярно используют детские сады, школы, больницы, роддома для размещения своих сил. Даже Amnesty International, которую никак нельзя заподозрить в пророссийских взглядах, признала этот факт".
ЦПД обнаружил манипуляцию в словах заместителя постоянного представителя России при ООН Полянского: "РФ надеется, что киевским силовикам хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В состав делегации войдут технические специалисты, в том числе из России и Украины".
РосСМИ же пишут о том, что около четверти британцев, принявших беженцев, "планируют больше не помогать украинцам". Дескать, электричество стало слишком дорогим, и "делиться им с чужаками люди не хотят". А также "государство задерживает ежемесячные субсидии".
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 августа.
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