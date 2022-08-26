Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В российском посольстве в США заявили об очередной дезинформации: "Мы (РФ, - ред.) восстанавливаем социальные объекты, разрушенные в результате бесчеловечных действий киевского режима. ВСУ регулярно используют детские сады, школы, больницы, роддома для размещения своих сил. Даже Amnesty International, которую никак нельзя заподозрить в пророссийских взглядах, признала этот факт".

ЦПД обнаружил манипуляцию в словах заместителя постоянного представителя России при ООН Полянского: "РФ надеется, что киевским силовикам хватит ума не обстреливать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В состав делегации войдут технические специалисты, в том числе из России и Украины".



РосСМИ же пишут о том, что около четверти британцев, принявших беженцев, "планируют больше не помогать украинцам". Дескать, электричество стало слишком дорогим, и "делиться им с чужаками люди не хотят". А также "государство задерживает ежемесячные субсидии".

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 25 августа.

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