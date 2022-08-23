Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

Министерство обороны России заявило, что украинские защитники размещают базы и склады рядом с домами мирного населения, в учебных заведениях: "В Харькове на территории автодорожного университета подразделения теробороны оборудовали опорный пункт и склады боеприпасов. При этом эвакуация жителей близлежащих домов намеренно не осуществлялась".

В ЦПД отмечают не доверять фейкам и дезинформации врага.

Кроме того, росСМИ со ссылкой на Die Welt распространяют информацию, управляющую войной в Украине и президентом – США, Германия и Франция.

"Вопреки публичным заявлениям о праве Киева на самоопределение, именно президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон решают, что делать Зеленскому… В первую очередь потому, что без финансовой и военной помощи со стороны Запада Украина была бы абсолютно беспомощной", - цитируют в СНБО.

Также россиян призывают отказываться от зарубежных приложений, поскольку информацию пользователей, якобы, могут потерять из-за санкций доступа: "Пользователи иностранных приложений и социальных сетей из России могут потерять доступ к своим данным из-за санкций со стороны недружественных стран. Поэтому следует отказаться от использования таких платформ ".

По состоянию на 17:28 четверга, 18 августа, число погибших в результате обстрелов Харьковавозросло до 17 человек, в том числе 13-летний подросток. 42 мирных жителя были ранены.

Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова, в результате чего погибла 52-летняя женщина.

19 августа в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что в Харькове российский удар по жилому дому 17 августа унес жизни 19 человек.

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