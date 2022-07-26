Новая попытка газового шантажа России подняла цену на голубое топливо до $1,9 тыс.

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE, сообщает "Экономическая правда".

Так, августовские контракты в хабе TTF в Нидерландах выросли в понедельник более чем на 10% и зафиксировались на уровне 176,6 евро за МВт-час, или 1904,66 доллара за тысячу кубометров (по курсу 1 евро = 1,02 доллара) на истечении торгов.

К началу дня котировки газа составили 161 евро за МВт-час, или 1735,85 доллара за тысячу кубов.

Контракты стремительно начали дорожать после заявления "Газпрома" об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки "Северным потоком-1" с 27 июля будут не больше 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.

25 июля Газпром заявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", поставки газа сократится вдвое.

Ранее в Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

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