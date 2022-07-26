Новая попытка газового шантажа России подняла цену на голубое топливо до $1,9 тыс.
Из-за очередного сокращения российским Газпромом поставок газа в Европу газопроводом "Северный поток – 1" котировки голубого топлива выросли до около 1900 долларов за тысячу кубометров
Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE, сообщает "Экономическая правда".
Так, августовские контракты в хабе TTF в Нидерландах выросли в понедельник более чем на 10% и зафиксировались на уровне 176,6 евро за МВт-час, или 1904,66 доллара за тысячу кубометров (по курсу 1 евро = 1,02 доллара) на истечении торгов.
К началу дня котировки газа составили 161 евро за МВт-час, или 1735,85 доллара за тысячу кубов.
Контракты стремительно начали дорожать после заявления "Газпрома" об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки "Северным потоком-1" с 27 июля будут не больше 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.
- 25 июля Газпром заявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", поставки газа сократится вдвое.
- Ранее в Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное