Новая почта заявила о запуске собственной авиакомпании

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.



Согласно сообщению, авиакомпания получила название Supernova Airlines. Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании Новая почта Глобал.



Отмечается, что авиаперевозчик будет доставлять международные платежи. Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".



По словам СЕО Новой почты Глобал Юрия Беневитського, потребность в собственной авиакомпании возникла из-за постоянный рост объемов международных отправлений.



"Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки", - цитирует пресс-служба слова Беневитського.

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