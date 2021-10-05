Новая почта заявила о запуске собственной авиакомпании
Новая почта запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines для доставки международных отправлений
Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.
Согласно сообщению, авиакомпания получила название Supernova Airlines. Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании Новая почта Глобал.
Отмечается, что авиаперевозчик будет доставлять международные платежи. Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".
По словам СЕО Новой почты Глобал Юрия Беневитського, потребность в собственной авиакомпании возникла из-за постоянный рост объемов международных отправлений.
"Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки", - цитирует пресс-служба слова Беневитського.
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