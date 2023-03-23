Новая Почта запустила обновленный Сейф-сервис в приложении

Об этом информирует пресс-служба.

Теперь покупателю не нужно делать предоплату на карту продавца, а последний - получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.

Онлайн-покупка через Сейф-сервис осуществляется через приложение Новой Почты, в котором покупатель получает уведомление с номером накладной и возможностью оплатить заказ.

После оплаты в приложении деньги не идут сразу на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении и избегает риска с предоплатой. Только после осмотра средства перечисляют.

В то же время данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Если товар не подошел и покупатель отказался от посылки, то она возвращается обратно к продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю.

Для продавцов Сейф-сервис бесплатный, а покупатель платит комиссию за денежный перевод.

До конца мая акционная стоимость сервиса составляет 20 грн независимо от стоимости посылки.