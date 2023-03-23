Новая Почта запустила обновленный Сейф-сервис в приложении
23 марта компания по доставке "Новая Почта" запустила обновленный Сейф-сервис в мобильном приложении
Об этом информирует пресс-служба.
Теперь покупателю не нужно делать предоплату на карту продавца, а последний - получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.
Онлайн-покупка через Сейф-сервис осуществляется через приложение Новой Почты, в котором покупатель получает уведомление с номером накладной и возможностью оплатить заказ.
После оплаты в приложении деньги не идут сразу на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении и избегает риска с предоплатой. Только после осмотра средства перечисляют.
В то же время данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.
Если товар не подошел и покупатель отказался от посылки, то она возвращается обратно к продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю.
Для продавцов Сейф-сервис бесплатный, а покупатель платит комиссию за денежный перевод.
До конца мая акционная стоимость сервиса составляет 20 грн независимо от стоимости посылки.
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