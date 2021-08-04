Новая почта запустила международные денежные переводы Western Union
Клиенты Новой почты могут отправлять и получать денежные переводы через международную платежную систему Western Union
Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.
"С июля в отделениях Новой почты клиенты могут отправлять и получать денежные переводы через одну из крупнейших международных платежных систем Western Union", - говорится в сообщении.
Отмечается, что услугу предоставляет финансовая компания НоваПей, которая входит в группу компаний Новая почта. С ее помощью клиенты смогут как отправить, так и получить денежный перевод из более 200 стран мира.
По словам СЕО НоваПей, компания запустила услугу денежных переводов из-за кородну год назад и она стала популярной среди украинском за пределами страны.
"Большинство переводов происходит из стран ЕС, чаще всего - из Польши. На этом не остановились и рады сообщить о начале сотрудничества с одной из самых известных платежных систем Western Union. Теперь у наших клиентов еще больше возможностей получать и отправлять деньги близким и родным за считанные минуты ", - цитирует пресс служба слова Кривошапко.
В пресс-службе отметили, что для отправки перевода клиент должен назвать оператору-кассиру контактные данные свои и получателя, показать паспорт и оплатить перевод. Кассир сообщит ему номер перевода, который необходимо будет передать получателю.
Для получения перевода клиент должен назвать оператору-кассиру номер перевода, предоставить необходимые данные и предъявить документ, удостоверяющий личность.
Отмечается, что выплата в отделениях Новой почты осуществляется только в гривне. Комиссию за перевод оплачивает отправитель, а ее размер зависит от Тоо, из какой страны направляются деньги.
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