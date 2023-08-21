Новая почта выходит на рынок Словакии. Открытие в октябре
Уже с октября украинцы смогут легко и быстро отправлять родным в Словакию и получать документы и посылки весом до 100 кг
Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе. Он будет работать с понедельника по субботу.
Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.
Готовьте отправку и следите за обновлениями по открытию в Словакии здесь.
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