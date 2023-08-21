Новая почта выходит на рынок Словакии. Открытие в октябре

Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе. Он будет работать с понедельника по субботу.

Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

Готовьте отправку и следите за обновлениями по открытию в Словакии здесь.