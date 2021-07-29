Новая почта впервые протестировала доставку посылки беспилотником
Новая почта протестовала доставку посылки из Киева в Харьков беспилотным летательным аппаратом
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"29 июля Новая почта протестовала новую услугу - доставку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 07:00 с аэродрома "Чайка" (ул. Авиаконструктора Антонова, 5) и прибыла на аэродром" Коротич " (Новый Коротич, Харьковская область) в 12:00 ", - говорится в сообщении.
Тестовая отправкуа осуществлена на беспилотном самолете Discovery украинской компании "Аэродрон"
"Впервые в мире БПЛА с посылкой пролетел расстояние в 480 км", - говорится в сообщении.
Также в компании, как происходит доставка БПЛА.
"Посылка с сортировочного терминала доставляется прямо на аэродром, где ее загружают в специальный отсек беспилотника. Далее она отправляется по заранее запрограммированному маршруту. Для посылок такой тип транспортировки абсолютно безопасен. В небе БПЛА ведет себя, как настоящий самолет и умеет распознавать любые препятствия на своем пути", - говорится в сообщении.
В частности, беспилотный летательный аппарат оснащен специальным парашютом. А в случае непредвиденных обстоятельств сработает защитная система, и он приземлится с его помощью.
Кроме того, за БПЛА следит оператор, который контролирует аппарат на случай опасных моментов и может принимать управление.
"Во время тестирования посылку в воздухе дополнительно сопровождал самолет", - отмечается в сообщении.
Следующий тестовый полет запланирован во Львов и состоится в августе.
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