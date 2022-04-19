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Новая почта возобновила курьерскую доставку и забор по Киевской области

19 апреля, 2022 вторник
14:50
Новости

Новая почта с сегодняшнего дня возобновляет курьерскую доставку и забор по всей Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации из официального обращения, теперь жители Бучи, Ирпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова и Макаровского района снова имеют возможность воспользоваться услугой курьерского забора и доставки Новой почты.
Кроме того, снова появилась возможность заказывать все необходимые вещи через интернет-магазины или те товары, которых нет в офлайновых магазинах.

Сообщается, что курьера на забор товара пользователи могут вызвать в удобное место, а получатель посылки сможет получить его где ему удобно. В частности, в отделении, в почтомате или по адресу.

Новая почта отмечает, что предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта.

Кроме того, Новая почта информирует, что тариф на курьерскую доставку остается таким, как и раньше, то есть +30 гривен до тарифа доставки в отделение (для посылок до 30 кг).

Отмечается, что услугу по вызову курьера можно оформить с 10:00 до 16:00 ежедневно.
​​Курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных.

Новая почта обнародовала правила работы курьерской доставки в военное время:

  1. Курьерская доставка не будет работать в комендантский час.
  2. Во время объявления воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасное укрытие.
  3. Время доставки может смещаться на сутки в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
Новая почта напоминает, что на 19 апреля работает 4300 отделений Новой почты, 7600 почтоматов и доступна курьерская доставка в 6200 населенных пунктах Украины.
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  • Напомним, что с 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу в Донецкой области.
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