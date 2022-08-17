Новая почта вместе с ГСЧС Украины начали разработку роботов-саперов

В ГСЧС определили основные требования к таким роботам, а Новая почта взяла на себя ответственность за техническое направление, а также за поиск и привлечение партнеров, пишет пресс-служба компании.

"Украина сейчас – одна из самых заминированных стран в мире. Около 200 тысяч квадратных километров, а это почти треть территории государства, нуждаются в разминировании. Скорее всего, это могут сделать работы. А мы в Новой почте накопили немалый опыт в сфере роботизации. Вместе с украинскими стартапами и собственной R&D командой мы разработали и внедрили уже три модели роботов на своих мощностях.Теперь мы используем эту экспертизу в совместном проекте со спасателями, чтобы помочь быстрее вернуть Украину в безопасную жизнь", - сказал Алексей Тараненко, директор по развитию Новой почты.

В планах компаний разработать и обеспечить расчеты пиротехников не менее 20 роботов каждого типа.

Напомним, что Новая почта сотрудничает с ГСЧС еще по нескольким направлениям: материально-техническое обеспечение спасательных бригад и их логистическая поддержка по всей стране.