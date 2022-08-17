Новая почта вместе с ГСЧС Украины начали разработку роботов-саперов
Это будет первый украинский робот-сапер для разминирования водоемов, а другой вид – для суши. Они могут не только находить мины, но и обезвредить их. Это поможет ускорить разминирование всей территории Украины и сохранит жизнь наших пиротехников
В ГСЧС определили основные требования к таким роботам, а Новая почта взяла на себя ответственность за техническое направление, а также за поиск и привлечение партнеров, пишет пресс-служба компании.
"Украина сейчас – одна из самых заминированных стран в мире. Около 200 тысяч квадратных километров, а это почти треть территории государства, нуждаются в разминировании. Скорее всего, это могут сделать работы. А мы в Новой почте накопили немалый опыт в сфере роботизации. Вместе с украинскими стартапами и собственной R&D командой мы разработали и внедрили уже три модели роботов на своих мощностях.Теперь мы используем эту экспертизу в совместном проекте со спасателями, чтобы помочь быстрее вернуть Украину в безопасную жизнь", - сказал Алексей Тараненко, директор по развитию Новой почты.
В планах компаний разработать и обеспечить расчеты пиротехников не менее 20 роботов каждого типа.
Напомним, что Новая почта сотрудничает с ГСЧС еще по нескольким направлениям: материально-техническое обеспечение спасательных бригад и их логистическая поддержка по всей стране.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.21
Покупка 39.21Продажа 40.07
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное