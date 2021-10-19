Новая почта установила единый тариф на доставку в почтомат до конца года
Новая почта установила единый тариф на доставку в почтомат в размере 35 грн до конца года
Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.
Согласно сообщению, Новая почта установила единый тариф на доставку в почтомат - 35 грн. Он будет действовать с 19 октября по 31 декабря 2021 года.
Отмечается, что новый тариф будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины. Кроме того, в течение действия акционного тарифа, комиссия за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты" взиматься не будет.
В пресс-службе объяснили, что для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо выбрать доставку в почтомат при заказе товара в интернет-магазине, оплатить заказ через мобильное приложение Новой почты или на сайте компании в разделе Отслеживание. Когда клиент получит уведомление о доставке в почтомат, необходимо зайти в мобильное приложение, перейти в раздел "Мои отправления", выбрать нужную экспресс-накладную и нажать кнопку "Открыть ячейку". Если клиент случайно закрыл ячейку и не забрал посылку, в приложении необходимо нажать кнопку "Открыть ячейку повторно".
В компании добавили, что до конца года планируется расширить сеть почтоматов до 17 тыс.
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