Новая почта тестирует складских роботов Deus Robots для автоматизации сортировки
Компания Новая почта тестирует складских роботов производства украинской компании Deus Robots
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, один из предложенных компанией роботов перемещает стойки и грузы весом до 1 тонны с использованием для этого пола с нанесенными на них QR-кодами. Он работает в течение восьми часов после трех часов перезарядки.
Кроме того, Новая почта тестирует робота, который сортирует до 100 посылок в час весом до 30 кг. Он требует дополнительного оборудования для работы, однако уже сегодня автоматизирует рутинный труд человека.
- Deus Robots - украинская компания, которая занимается разработкой, производством и продажей высокотехнологичного оборудования для логистики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 30.99Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное