Новая почта тестирует складских роботов Deus Robots для автоматизации сортировки

Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Согласно сообщению, один из предложенных компанией роботов перемещает стойки и грузы весом до 1 тонны с использованием для этого пола с нанесенными на них QR-кодами. Он работает в течение восьми часов после трех часов перезарядки.



Кроме того, Новая почта тестирует робота, который сортирует до 100 посылок в час весом до 30 кг. Он требует дополнительного оборудования для работы, однако уже сегодня автоматизирует рутинный труд человека.

Deus Robots - украинская компания, которая занимается разработкой, производством и продажей высокотехнологичного оборудования для логистики.