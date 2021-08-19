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Новая почта тестирует складских роботов Deus Robots для автоматизации сортировки

19 августа, 2021 четверг
16:25
Экономика Deus Robots

Компания Новая почта тестирует складских роботов производства украинской компании Deus Robots

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, один из предложенных компанией роботов перемещает стойки и грузы весом до 1 тонны с использованием для этого пола с нанесенными на них QR-кодами. Он работает в течение восьми часов после трех часов перезарядки.

Кроме того, Новая почта тестирует робота, который сортирует до 100 посылок в час весом до 30 кг. Он требует дополнительного оборудования для работы, однако уже сегодня автоматизирует рутинный труд человека.

  • Deus Robots - украинская компания, которая занимается разработкой, производством и продажей высокотехнологичного оборудования для логистики.

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