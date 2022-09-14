Об этом информируют на сайте Новой почты.

Украинцы могут отправлять в Польшу посылки по новым ценам.

до 2 кг – 250 грн вместо 600 грн

до 10 кг – 325 грн вместо 900 грн

до 30 кг – 400 грн. вместо 1500 грн.

"По такому тарифу можно отправить посылку в почтомат в Польше или курьером по адресу. Доплачивать за курьера не нужно, ведь услуга уже включена в стоимость. Послать можно исключительно подержанные личные вещи, без ценников и бирок, весом до 30 кг: одежда, спортивные товары, мелкая техника", – говорится в сообщении.

Доставка занимает от 5 рабочих дней.

Для этого необходимо принести открытую посылку в отделение Новой почты, назвать страну и тип доставки и адрес – в почтомат или курьером, назвать данные получателя в Польше – ФИО, польский номер телефона, электронную почту и оплатить отправку.

Для поиска почтомата можно воспользоваться поиском в картах, ввести "inpost paczkomaty".

В Харьковской области начали возобновлять работу почтовые службы Украины. В Балаклее открыли отделения Укрпочты и Новой почты.

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