Новая почта с сентября начнет работать в Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже с середины сентября украинцы смогут заказывать курьера от "Новой почты" в любой город Латвии и Эстонии, чтобы быстро получать посылки из Украины или отправлять их родным домой в Украину", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии Светланы Книги, начало работы компании именно в таком формате обусловлено спросом на логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего.

Со временем планируется начать работу полноценных отделений – в октябре в Латвии, а в ноябре и в Эстонии.

Курьерская служба будет работать в будни с 8.00 до 17.00 и будет принимать и отправлять документы и посылки весом до 30 кг.

Примерный срок доставки – от 5 дней.