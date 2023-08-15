Новая почта с сентября начнет работать в Латвии и Эстонии.
С сентября в Латвии и Эстонии заработают курьеры Новой почты, а уже с октября компания начнет открывать отделения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Уже с середины сентября украинцы смогут заказывать курьера от "Новой почты" в любой город Латвии и Эстонии, чтобы быстро получать посылки из Украины или отправлять их родным домой в Украину", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии Светланы Книги, начало работы компании именно в таком формате обусловлено спросом на логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего.
Со временем планируется начать работу полноценных отделений – в октябре в Латвии, а в ноябре и в Эстонии.
Курьерская служба будет работать в будни с 8.00 до 17.00 и будет принимать и отправлять документы и посылки весом до 30 кг.
Примерный срок доставки – от 5 дней.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.96
Покупка 36.96Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное