Об этом информирует пресс-служба Новой почты .

Новая почта уже открыла мобильное отделение в деоккупированном поселке Рогань Харьковской области. Отделение работает ежедневно с 11:00 до 15:00 по адресу: улица Первого мая, 1.

"Жители пгт Рогань и близлежащих поселков теперь могут получать привычные услуги - прием и выдачу посылок весом до 10 кг. Рассчитаться за доставку можно через мобильное приложение или автосписанием", - пишут в пресс-службе.

Сообщается, что наличные сейчас не принимают.

Мобильное отделение может обслуживать до 10 тыс. посылок в месяц. Также имеется встроенный почтомат на 62 ячейки, длиной 3 м и высотой 1,4 м.

"В почтомат можно отправить вещи весом до 20 кг и размером 40х60х30 см", - добавляют в сообщении.

Такое отделение может работать от сети или генератора, что удобно на недавно освобожденных ВСУ территориях, где еще отсутствует электроснабжение.

Кроме того, возле отделения установлен модуль Starlink, и местные жители могут пользоваться интернетом бесплатно.

Новая почта уже возобновила работу в 50 деоккупированных населенных пунктах Донетчины, а также на Херсонщине и Харьковщине.

В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и дальше будет иметь все необходимое на поле боя.

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