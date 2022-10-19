Новая почта разработала мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях, где нет света
Новая почта теперь будет работать на деоккупированных территориях даже там, где нет света. Также жители могут воспользоваться бесплатным интернетом от Starlink
Об этом информирует пресс-служба Новой почты .
Новая почта уже открыла мобильное отделение в деоккупированном поселке Рогань Харьковской области. Отделение работает ежедневно с 11:00 до 15:00 по адресу: улица Первого мая, 1.
"Жители пгт Рогань и близлежащих поселков теперь могут получать привычные услуги - прием и выдачу посылок весом до 10 кг. Рассчитаться за доставку можно через мобильное приложение или автосписанием", - пишут в пресс-службе.
Сообщается, что наличные сейчас не принимают.
Мобильное отделение может обслуживать до 10 тыс. посылок в месяц. Также имеется встроенный почтомат на 62 ячейки, длиной 3 м и высотой 1,4 м.
"В почтомат можно отправить вещи весом до 20 кг и размером 40х60х30 см", - добавляют в сообщении.
Такое отделение может работать от сети или генератора, что удобно на недавно освобожденных ВСУ территориях, где еще отсутствует электроснабжение.
Кроме того, возле отделения установлен модуль Starlink, и местные жители могут пользоваться интернетом бесплатно.
Новая почта уже возобновила работу в 50 деоккупированных населенных пунктах Донетчины, а также на Херсонщине и Харьковщине.
- В Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и дальше будет иметь все необходимое на поле боя.
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