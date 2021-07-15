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Новая почта предлагает изменить законодательство о защите потребителей для прекращения давления контролирующих органов на бизнес

15 июля, 2021 четверг
12:55

Новая почта инициирует изменения в законодательство о защите прав потребителей для прекращения манипуляций контролирующих органов при проверках бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

"Компания обращается к народным депутатам с конкретными предложениями изменений в законе" О защите прав потребителей ". Их внесения поможет свести к нулю манипуляции со стороны контролирующих органов по отношению к украинскому бизнесу", - говорится в сообщении.

В частности, компания предлагает предусмотреть в законе четкое определение понятия "создание препятствий в проведении проверки", то есть конкретного действия, за которую компания может быть наказана. Это должно исключить злоупотребления должностных лиц своими полномочиями.

Кроме того, размеры штрафов предлагается рассчитывать от уровня необлагаемых минимумов доходов, а не от процента от реализации. В пресс-службе отметили, что такой подход является общеупотребительным в других законодательных сферах. Он исключает необоснованное наложение непропорционально высоких штрафов.

Также Новая почта предлагает привести нормы закона "О защите прав потребителей" в соответствие с нормами базового законодательства в сфере государственного надзора. Это позволит не допускать выполнения незаконных решений контролирующих органов о наложении санкций на бизнес.

В пресс-службе напомнили, что Новая почта недавно стала объектом проверки Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. В компании считают, что проверка была проведена с нарушениями. В ее результате компания получила штраф в размере 326 млн грн, что, по мнению компании, несопоставимы с возможным нарушением. Сейчас компания оспаривает штрафы в суде.

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