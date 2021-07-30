Новая почта после взрывов в почтоматах будет проверять посылки рентгеном и собаками

Об этом сообщается на сайте Новой почты.



"Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопросы безопасности важны для Новой почты. Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности. Именно поэтому мы приняли следующие решения", - отметили в компании.



Как говорится в сообщении, Новая почта решила:

Установить раписканы и рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо (до сих пор их использовали только на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове), Начать сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов, Внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Напомним, что в ночь на 29 июля произошел взрыв в ячейке почтомата Новой почты в Киеве, а затем в ячейке почтомата в Одессе. Во время взрывов никто не пострадал. К месту инцидента прибыли правоохранительные органы. Сейчас продолжаются следственные действия. Новая почта со своей стороны всячески способствует расследованию.

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"Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства. К сожалению, преступники есть везде. Борьба с ними - наше дело вместе", - отметили в Новой почте.