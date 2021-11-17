"Новая почта" планирует ввести беспилотную доставку между городами-миллионниками с 2022 года

Об этом сообщает пресс-служба компании.



В среду, 17 ноября, компания осуществила вторую тестовую доставку посылок из Киева во Львов на беспилотном летательном аппарате, преодолевшем расстояние в 500 км.



"В 9:00 беспилотник поднялся в воздух с площадки Киевского инновационного терминала, чтобы доставить во Львов 10 посылок общим весом более 2 кг", - говорится в сообщении "Новой почты".



Компания отмечает, что беспилотник имеет грузоподъемность до 16 кг, может подниматься на высоту до 900 м и провести в воздухе до 12 часов без дополнительной подзарядки. Дальность канала связи для дистанционного управления составляет 200 км. На борту находятся резервные каналы связи, позволяющие управлять аппаратом из любой точки Украины.







Для доставки беспилотником посылку загружают в отсек БПЛА на сортировочном терминале.

Напомним, 19 октября "Новая почта" установила единый тариф на доставку в почтомат в размере 35 грн до конца года.

С 9 ноября компания начала устанавливать почтоматы в подъездах домов.