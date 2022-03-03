Новая почта открыла пункты приема гуманитарной помощи
В отделениях Новой почты открыли пункты приема гуманитарной помощи. Работники бесплатно доставляют вещи военным и нуждающимся
Об этом они сообщили в Facebook.
"Кто-то из Украины, кто хочет помочь, может бесплатно отправить продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые в условиях военного положения вещи нашим защитникам и людям, оказавшимся в сложном положении", - говорится в сообщении.
Список работающих здесь отделений.
Добавляют, что нельзя указывать конкретные адресаты. Отправления пришлют туда, где в нем нуждаются больше всего.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное