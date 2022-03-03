Новая почта открыла пункты приема гуманитарной помощи

Об этом они сообщили в Facebook.



"Кто-то из Украины, кто хочет помочь, может бесплатно отправить продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие необходимые в условиях военного положения вещи нашим защитникам и людям, оказавшимся в сложном положении", - говорится в сообщении.



Список работающих здесь отделений.



Добавляют, что нельзя указывать конкретные адресаты. Отправления пришлют туда, где в нем нуждаются больше всего.





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