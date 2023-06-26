Новая почта открыла первое отделение в Румынии

Об этом говорится в сообщении компании.

Это первая страна, в которой компания начала оказывать услуги по доставке в Украину и Молдову. Срок доставки из Румынии в Украину – от 5 дней, а между Румынией и Молдовой – от 3 дней.

"Румыния стала 4-й страной ЕС, где открылись отделения Nova Post, чтобы дать возможность украинцам и молдованам, проживающим в Румынии, быстро получать посылки от родных из дому и поддерживать друг друга даже на расстоянии. Кроме того, мы помогаем местному бизнесу выйти на украинский рынок, где их ждут 30 млн активных потребителей, а для украинских предпринимателей - это мощный стимул масштабировать свой бизнес и быстро доставлять товары клиентам в Румынии и Молдове", - рассказал Владимир Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

Почетными гостями на открытии отделения стали Лючия Мурса, советник по экономическим и коммерческим делам от посольства Республики Молдова в Румынии и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук. Они первыми отправили открытки в Украину.

До 16 июля на доставку из Румынии в Украину действует специальный промокод со скидкой –50%. Получить промокод может любой клиент. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте до 3 июля включительно - https://novapost.com/promo/ru-ro/delivery_for_clients#howTo

Стоимость доставки из Украины в Румынию:

- документы - 250 грн

- посылки до 2 кг - 400 грн

- посылки до 10 кг - 600 грн

- посылки до 30 кг - 1200 грн

Напомним, что Новая почта уже работает в Польше, Литве, Чехии и Молдове. На очереди – открытие отделений в Германии.